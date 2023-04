Klinikerweiterung in Münchberg: Heute ist Tag der offenen Baustelle

Der Landkreis Hof will die medizinische Versorgung in der Region dauerhaft sichern. Um dieses Ziel zu erreichen, erweitert der Landkreis aktuell das Klinikum in Münchberg. Heute können sich Interessierte aus erster Hand anhören, was sich genau tut. Bis 14 Uhr findet heute der Tag der offenen Baustelle statt. Vor Ort informieren unter anderem Hofs Landrat Oliver Bär, Klinikvorstand Peter Wack und Münchbergs Bürgermeister Christian Zuber. Bei einem Rundgang können sich die Besucher anhand von Visualisierungen anschauen, wie die neuen Räumlichkeiten aussehen sollen. Es wird auch Live-Musik geben.