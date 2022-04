Klinikerweiterung in Münchberg: Bayerns Gesundheitsminister kommt zur Grundsteinlegung

Gerade in Regionen mit vielen älteren Menschen ist es wichtig, dass die Gesundheitsversorgung gesichert ist. Der Landkreis Hof ist deshalb dabei, seine Kliniken in Naila und Münchberg nach und nach zu erweitern. Im Herbst 2019 hat ein neues Bettenhaus in Naila seinen Betrieb aufgenommen. Die Bauarbeiten für ersten und zweiten Bauabschnitt der Klinikerweiterung in Münchberg haben im vergangenen September begonnen. Zur offiziellen Grundsteinlegung wird am Vormittag auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek erwartet. Vor rund zwei Wochen war Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zu Besuch in Münchberg. Auch er hat sich dabei die Klinik angesehen.

Foto: Unser Foto zeigt den Start der Bauarbeiten am Klinikum Münchberg im September.