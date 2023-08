Kliniken in Hochfranken: Pflegekräfte schließen Ausbildung erfolgreich ab

In Krankenhäusern und Heimen fehlen Pflegekräfte. Das hören wir immer wieder. Es gibt aber noch Menschen, die sich gerne für eine Ausbildung in der Pflege entscheiden. Am Klinikum Fichtelgebirge hat der 57. Jahrgang der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe seine Abschlusszeugnisse erhalten. Jetzt schließt sich eine dreijährige Pflegeausbildung im Klinikum Marktredwitz an.

An den Kliniken Hochfranken haben auch 20 Absolventen die Berufsfachschule für Pflege erfolgreich abgeschlossen. 14 Absolventen werden auch nach ihrer Ausbildung an den Kliniken in Münchberg und Naila tätig sein.