Kliniken Hochfranken: Patientenzulauf erwartet, durch Impfpflicht werden Mitarbeiter fehlen

Um die Pandemie zu überwinden müssen sich möglichst viele Menschen impfen lassen.

Weil die Impfquote in Deutschland aber immer noch zu niedrig ist, gilt ab Mitte März eine Impfpflicht für den Gesundheitssektor. Der ganz überwiegende Teil seiner Mitarbeiter sei geimpft, sagt der Ärztliche Leiter der Kliniken Hochfranken Dr. Wolfgang Kick. Derzeit erfasse die Klinik noch die Mitarbeiter, die sich noch nicht haben impfen lassen. Durch Einzelgespräche wollen die Kliniken versuchen, die Impfquote doch noch zu erhöhen. „Trotzdem werden uns dann einige Mitarbeiter fehlen“, sagt Kick.

In den letzten zwei Wochen sei die Corona-Situation an den Kliniken Hochfranken ruhig und entspannt. In den letzten zwei Tagen mussten aber wieder Patienten mit einer Covid-19-Lungenentzündung stationär behandelt werden. Derzeit liegt in den Kliniken Hochfranken ein beatmeter Patient auf der Intensivstation, sechs liegen auf der Normalstation. Zum Vergleich: Ende November waren es noch 35 Covid-Patienten. Trotzdem: In den nächsten Wochen rechnet der Ärztliche Leiter Kick mit einem deutlichen Anstieg der Patientenzahlen, auch auf der Intensivstation.