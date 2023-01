Kliniken Hochfranken: Landkreis Hof plant neue Parkplätze in Münchberg

Vor Arbeitsbeginn noch einen Parkplatz suchen zu müssen kann ganz schön nervig sein. Für die Mitarbeiter der Kliniken Hochfranken in Münchberg soll es bald eine Lösung geben. Wie der Landkreis Hof aktuell mitteilt, plant er bereits neue Parkplätze. Der Landkreis hat ein Grundstück in der Parkstraße/Ecke Leopoldstraße gekauft. Auf einer Fläche von 940 Quadratmetern sollen 31 Parkplätze für Mitarbeiter des Klinikums entstehen. Die Fläche soll mit Grünstreifen und Bäumen versehen werden. Die Stellflächen selbst will der Landkreis mit Rasenfugenpflaster belegen. Auf diese Weise soll also nur die Zufahrt asphaltiert sein. Der Bauantrag ist bereits gestellt. Die Ausschreibung soll im Frühjahr erfolgen. Die Parkplätze könnten noch in diesem Jahr fertig sein.