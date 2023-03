Kliniken Hochfranken: Keine Tests, aber Masken!

Fast alle Coronaschutzmaßnahmen im Sendegebiet sind mit dem heutigen Tag passé. Bayern und Sachsen haben sich von den meisten Maßnahmen verabschiedet

… so Staatskanzleichef Florian Herrmann.

Auch in Bus und Bahn braucht ihr schon seit Wochen keine Maske mehr. Für Krankenhaus- oder Pflegeheimbesuche solltet ihr die aber noch dabei haben. Die Kliniken Hochfranken in Münchberg und Naila weisen daraufhin, dass Besucher weiterhin FFP2-Masken tragen müssen. Mitarbeiter in Kliniken, Arztpraxen und Pflegeheimen müssen seit heute dagegen keine Masken mehr tragen.