Kliniken Hochfranken: Besucherstopp in Naila & Münchberg

Die Zahl der Corona-Fälle steigt immer weiter. Jetzt könnte sich in Deutschland sogar eine noch ansteckendere Variante aus Südafrika verbreiten. Dass die Situation momentan besonders angespannt ist, zeigt sich vor allem in den Krankenhäusern. Die Intensivstationen füllen sich mit Covid19-Patienten. Die Regierung von Oberfranken hat die Kliniken im Regierungsbezirk nun angewiesen, auf verschiebbare Operationen zu verzichten. Viele Krankenhäuser sprechen zusätzlich ein generelles Besuchsverbot aus. Die Kliniken Hochfranken mit Häusern in Naila und Münchberg lassen ab heute (MO) keine Besucher mehr zu. Eine Ausnahme gilt für engste Familienmitglieder von Sterbenden.