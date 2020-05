Kliniken Hochfranken bereiten sich auf Normalbetrieb vor: Corona gut überstanden

Es ist das erste Wochenende, an dem wir wieder unsere Familie im Krankenhaus besuchen dürfen. Allerdings nur von einer festen Person zu festen Zeiten mit Mundschutz und Abstand. Die Kliniken Hochfranken in Münchberg und Naila sind darauf gut vorbereitet und haben eine erste Bilanz gezogen.

Die Corona-Zahlen sind mittlerweile rückläufig. In beiden Häusern haben die Kliniken insgesamt 83 Patienten behandelt. Die meisten davon in Münchberg, weil die Klinik ein sogenanntes Schwerpunkthaus ist. Die Corona-Anlaufstelle und -Abklärstelle ist weiterhin separat erreichbar. Gleichzeitig appellieren die Ärzte an alle, im akuten Notfall wirklich in die Kliniken zu kommen und nicht aus Angst zuhause zu bleiben. Das trifft gerade bei Schlaganfall- oder Herzinfarktpatienten zu. Hier zählt oft jede Minute und eine zeitnahe Behandlung.