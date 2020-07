Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im medizinischen Bereich arbeiten gerade jetzt in der Corona-Krise auf Hochtouren. Sie müssen auf ungewöhnliche Situationen schnell reagieren. Zumindest bei der Parkplatzsuche haben die Mitarbeiter der Klinik in Naila jetzt keinen Stress mehr: Für sie ist ein neuer Parkplatz im Zuge der Erweiterung der Klinik entstanden. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen. Der Hofer Landrat Oliver Bär gibt die Parkplätze am Nachmittag (DI,14 Uhr) frei.