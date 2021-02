Klinik am Park Bad Steben: Annette Schmeling neue Fachärztin

Bei Corona denken die meisten zuerst an schwere Krankheitsverläufe. Aber auch seelisch kann das für viele eine große Belastung sein. Die Klinik am Park in Bad Steben hat es zum Beispiel mit Menschen zu tun, die sich um ihre Existenz sorgen, in berufliche oder private Krisen geraten sind oder mit psychischen Langzeitfolgen nach einer überstandenen Corona-Infektion zu kämpfen haben. Seit September hat das eine neue Person im Blick. Anette Schmeling ist seitdem neue Chefärztin der Klinik und bringt mit der Ausbildung zu drei verschiedenen Fachärzten viel Erfahrung mit.