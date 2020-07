Klingenthal: Vorbereitungen für Sommer Grand Prix der Skispringer laufen

Corona hat vielen Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der VSC Klingenthal geht aber davon aus, dass das Finale des FIS Sommer Grand Prix im Skispringen am 3. Oktober sattfinden kann. Spätestens Ende August soll die Entscheidung fallen. Die Sparkasse Vogtland Arena überarbeitet das Hygienekonzept nochmal. Möglich wäre, dass 2.500 Skisprungfans in der Arena dabei sein können. Auch für den geplante Continentalcup der Skispringer am letzten Septemberwochenende laufen die Planungen. Abgesagt ist hingegen der für Anfang August geplante Ladies-Alpencup im Skispringen und der Nordischen Kombination. Die Nachwuchs-Athletinnen wollten ursprünglich in Mühlleiten, Pöhla und Bischofsgrün ihre Form testen.