Klingenthal: Vorbereitung auf Weltcup in der Nordischen Kombination läuft

In etwa vier Wochen steigt der FIS Weltcup in der Nordischen Kombination im Vogtland. Vom 13. bis 15. Januar 2023 treten rund 60 Athleten aus 11 Nationen in der Sparkasse Vogtland Arena in zwei Einzelwettbewerben an. Auch 80 Betreuer und Offizielle sind dann vor Ort.

Die Vorbereitungen in Sachen Schneeproduktion laufen nun in Klingenthal. Neben der Beschneiung der Schanze stehen auch auf dem großen Parkplatz und im Wald mehrere Schneekanonen für die Laufstrecke. Der Eintritt zum Training und dem provisorischen Wettkampfsprung am Freitag, den 13. Januar ist frei.