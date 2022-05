Klingenthal: Vier internationale Wettkämpfe für Sommer und Winter geplant

Mit Klingenthal im Vogtlandkreis haben wir einen wichtigen Skisport-Standort in der Euroherz-Region. Der internationale Skiverband FIS hat in Mailand den Kalender für die Sommersaison und den WM-Winter 2022/23 bestätigt.

In Klingenthal sind vier internationale Wettbewerbe geplant:

Im September soll der FIS Continental Cup im Skispringen stattfinden. Im Oktober steht das FInale des FIS Sommer Gran Prix der Skispringer und der Skispringerinnen statt. Auch ein Mixed-Turnier soll es geben. Anfang nächstes Jahr gibt es dann den FIS Weltcup in der Nordischen Kombination in Klingenthal. Ebenfalls im Januar soll auch der FIS Continental Cup der Nordischen Kombination ins Vogtland kommen. Der Termin muss laut dem VSC Klingenthal aber noch vom internationalen Skiverband bestätigt werden.

Auf einem Blick:

– 24./25.September: FIS Continental Cup im Skispringer

– 1./2. Oktober: FIS Sommer Grand Prix der Skispringer und erneut auch der Skispringerinnen (Geplant ist beim SGP-Finale 2022 auch ein Mixed-Teamevent, bei dem jeweils zwei Damen und zwei Herren pro Nation an den Start gehen)

– 13.-15. Januar: FIS Weltcup in der Nordischen Kombination

– 20.-22. Januar: FIS Continental Cup der Nordischen Kombination (Dieser Termin muss durch den Internationalen Skiverband (FIS) noch bestätigt werden)