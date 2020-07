Klingenthal: Ladies-Alpencup 2020 fällt aus

Die Folgen der Corona-Pandemie bekommen nun auch die Ski-Sportler zu spüren. Der für Anfang August mit den Stationen Klingenthal, Pöhla und Bischofsgrün geplante Ladies-Alpencup im Skispringen und der Nordischen Kombination ist abgesagt. Das hat der Geschäftsführer des VSC Klingenthal, Alexander Ziron, bestätigt. In Klingenthal sollten am 9. und 10. August die Wettkämpfe auf den Vogtlandschanzen in Mühlleithen stattfinden. Ob am 3. Oktober in der Vogtland-Arena das Finale des Sommer Grand Prix der Frauen und Männer im Spezialspringen stattfinden kann, darüber soll Ende August eine Entscheidung fallen.