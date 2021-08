In den vergangenen Wochen waren die Augen der Sport-Fans auf die Olympischen Spiele in Tokio gerichtet. Jetzt geht es in der Euroherz-Region mit hochkarätigem Sport weiter. Der VSC Klingenthal veranstaltet mit dem Alpencup Women den ersten internationalen Wettkampf der neuen Saison im Skispringen und der Nordischen Kombination. Die rund 50 Athletinnen aus acht Nationen springen heute (9.8.) und morgen (DI) von der großen Vogtlandschanze. Der Eintritt für die Zuschauer ist frei.