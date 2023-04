Klimawandel und seine Auswirkungen: Flussperlmuschelkongress in Selbitz

Die Flussperlmuschel ist eine seltene Muschelart, die nur noch in wenigen Gebieten vorkommt. Der Bund Naturschutz in Hof hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Flussperlmuschel vor dem Aussterben zu retten. Dazu gibt es nahe Regnitzlosau eine Aufzuchtstation. Die BN Kreisgruppe Hof veranstaltet aus diesem Anlass einen internationalen Flussperlmuschelkongress in Selbitz. Dabei geht es um den Klimawandel und seine Auswirkungen auf die bedrohte Tierart. Bei dem Kongress stellen Experten aus 14 Ländern in Europa unterschiedliche Rettungsmaßnahmen für die bedrohte Muschelart vor.