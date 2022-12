Klimawandel und Nachhaltigkeit: Neuer Studiengang an der Hochschule Hof

Der Klimawandel wird uns in den kommenden Jahren wohl noch vor viele Herausforderungen stellen. An der Hochschule Hof gibt es deswegen ab dem Sommersemester 2023 den neuen Masterstudiengang „Nachhaltigkeitsrecht“. Die Studierenden werden dabei zu Wirtschaftsjuristinnen und -juristen ausbildet. Im Mittelpunkt des Studiengangs stehen Mensch, Wirtschaft und Umwelt, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Hochschule Hof. Am Ende sollen die Studierenden in der Lage sein, Nachhaltigkeitsstrategien für Organisationen zu entwickeln, sie rechtlich zu beurteilen und notwendige Transformationsprozesse zu begleiten. Weiter Infos zum neuen Studiengang findet ihr auf der Website der Hochschule Hof.