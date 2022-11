Klimawandel, Erderwärmung und CO2-Bilanz – mit diesem Themen werden wir uns alle in den kommenden Jahren auseinandersetzen müssen. Der Landkreis Hof beschäftigt sich schon jetzt damit und startet deswegen eine Baumpflanzaktion in Leupoldsgrün. Neben dem Kindergarten wurde dort heute eine Streuobstwiese mit rund 20 Bäumen und zwei Sträuchern angelegt. In Zukunft soll es auch noch weitere Pflanzaktionen im Landkreis geben.