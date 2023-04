Klimawandel & Gartenbesitzer: Vortrag zum Gießen in Hof

Am Wochenende hatten wir so um die 20 Grad, im Sommer wird es vermutlich aber nochmal deutlich heißer werden. Die Hitzesommer werden aber immer wieder zum Problem für Pflanzen. Der Klimawandel ist also auch eine Herausforderung für Gartenbesitzer. Der Bio-Gärtner Stefan Strasser gibt in der Gaststätte des Hofer Zoos am Abend deshalb Tipps zum Gießen. Das Bewässern können Gartenbesitzer mit der richtigen Pflanzenauswahl und ein paar gestalterischen Tricks auf ein Minimum reduzieren. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.