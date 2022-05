Klimawandel deutlich spürbar: Klimaforscher fordert Konsequenzen

Hochwasser, Stürme oder milde Winter – auch an der Region geht der Klimawandel nicht vorbei. Die Hofer Grünen haben deshalb in dieser Woche den Klimaforscher Thomas Foken eingeladen, der früher Professor an der Uni Bayreuth war. Seine Bilanz fällt deutlich aus.

Wenn wir das Pariser Klimaabkommen nicht einhalten, dann stehen massive Klimaveränderungen vor unserer Haustür – zu diesem Schluss kommt Professor Foken in seinem Vortrag. Das Klima in Oberfranken ist bereits in den vergangenen 30 Jahren deutlich angestiegen. Je höher die Gegend liegt, desto geringer ist der Temperaturanstieg. Fichtelberg hat beispielsweise jetzt die Temperaturen erreicht, die in den 90ern in Bamberg geherrscht haben. Das wirkt sich auch auf den Winter aus. Während im Fichtelgebirge früher locker drei Monate lang Schnee gelegen war, ist es jetzt nur noch rund ein Monat. Auf diese Veränderungen habe Foken bereits vor 20 Jahren hingewiesen, leider habe sich aus seiner Sicht nicht genügend getan. Wichtig sei, dass der Wald unbedingt als Lebensraum und Wasserspeicher erhalten bleibe.

