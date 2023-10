Klimawandel & Borkenkäfer: Situation der Wälder im Landkreis Hof

Ganze Stellen sind kahl, weil der Borkenkäfer die Wälder befallen hat. Dieses Bild ist keine Seltenheit mehr in der Region. Deshalb müssen sich die Waldbesitzer umstellen. Die Situation der Wälder im Landkreis Hof war jetzt Thema im Umweltausschuss des Kreistags.

Steigende Temperaturen und gleichzeitig weniger Niederschläge im Landkreis Hof. Das ist schlecht für die Fichte und begünstigt den Borkenkäfer. Der hat leichtes Spiel, weil in der Vergangenheit bei uns überwiegend auf Fichtenwälder gesetzt worden ist. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth-Münchberg unterstützt Waldbesitzer dabei, ihre Wälder hin zu Buchenmischwäldern umzubauen. Wichtig sind vor allem mehr Lagerplätze für das Schadholz, damit es schnell aus dem Wald rauskommt, so Dirk Lüder von der Behörde in der Sitzung. Außerdem sollen mehr Rehe abgeschossen werden, weil die die jungen Bäume anknabbern.