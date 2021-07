Klimaschutzberatung in Oberfranken: Einheitlicheres und größeres Angebot

Klimaschutz ist eine Aufgabe von uns allen für die kommenden Jahre – das ist den meisten klar. Aber wo fange ich am besten an und wie mache ich es richtig? Dabei können die Experten der Klimaschutzberatung in Oberfranken helfen, die sich jetzt neu aufgestellt hat.

Mehr Energieberater und ein einheitlicheres Angebot – das ist das Ziel der gemeinsamen Beratung der Energieagentur Oberfranken und der Verbraucherzentrale Bayern. Nach dem Zusammenschluss der beiden Vereine stehen ab sofort mehr als 15 Berater in ganz Oberfranken zur Verfügung. Beraten lassen kann man sich per Telefon, direkt vor Ort oder auch online per Videokonferenz. Neu ist, dass man zum Beispiel seine Heizung oder Sonnenkollektoren bei sich zuhause checken lassen kann. Die Angebote bleiben auch nach dem Zusammenschluss weitgehend kostenlos.

Wer eine Klimaschutzberatung haben will, kann sich aus ganz Oberfranken bei der Hotline der Energieagentur unter der: 09221/823918 melden oder das Angebot online über beratung.energieagentur-oberfranken.de nutzen.