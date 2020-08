Klimaschutz: Vogtland sieht sich in Vorreiterrolle, Tirschenreuth will nachziehen

Die Stadt Hof richtet eine Klimaschutzberatungsstelle ein, wo sich Menschen kostenlose Energietipps holen können. Damit soll die Stadt noch grüner werden. Auch in anderen Teilen der Euroherz-Region tut sich was – Der Vogtlandkreis schreibt sich in Sachen Klimaschutz sogar eine Vorreiterstellung im Freistaat Sachsen zu. So hat der Vogtlandkreis 2019 etwa 3,5% weniger CO2 produziert als noch im Vorjahr. Zum Klimaschutzkonzept des Landkreises gehört außerdem, dass die Mitarbeiter mit E-Autos unterwegs sind, im Parkhaus des Landratsamtes gibt es für sie zwei Ladesäulen. In Auerbach gibt es darüberhinaus eine Carsharing-Station mit E-Autos. Der Landkreis Tirschenreuth will sich jetzt auch um ein eigenes Klimaschutzmanagement kümmern, noch heuer will Landrat Grillmeier einen Förderantrag auf den Weg bringen.