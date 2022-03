Klimaschutz in der Region: Hohe Förderungen im vergangenen Jahr

Durch den Krieg in der Ukraine und den Konflikt mit Russland könnte sich die Gasversorgung in Deutschland erheblich verschlechtern. Die Bundesregierung hat daher heute die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Das zeigt: Beim Thema erneuerbare Energien muss sich dringend was tun und wir müssen unabhängiger von Energielieferanten werden.

Der Bund fördert klimaeffiziente Systeme. So sind im vergangenen Jahr fast 23 Millionen Euro in die Landkreise Hof und Wunsiedel geflossen.

Das teilt der Hofer CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich mit.

Ein Großteil des Geldes geht auf die Bundesförderung für effiziente Gebäude zurück. Auch Projekte für mehr Energieeffizienz in der Wirtschaft wurden unterstützt. Förderungen gab es außerdem für fast 600 Elektro- und Hybridfahrzeuge und für über 20 Unternehmensberatungen.