Klimaschutz: Hofs Oberbürgermeisterin wünscht sich mehr Förderprogramme

Obwohl es noch gar nicht existiert, hat es in diesem Jahr viele Diskussionen darum gegeben: um das neue Studierendenwohnheim in Hof. (…)

Fünf Monate ist es jetzt her, dass es in der Euroherz-Region vielerorts Überschwemmungen gab. Dabei sind enorme Schäden entstanden. Um (…)

Das Impfen geht in Stadt und Landkreis Hof, nicht zuletzt wegen zahlreicher Sonderimpfaktionen, gut voran. Vor allem die Quote bei den (…)

Corona-Impfung: Appell an Hofer Stadträte & Aktionen

Hofer Stadtrat Heimerl: Mögliche Konsequenzen wegen Fehlzeiten

Wer sich in einem Stadtrat engagiert, dem liegt normalerweise seine Stadt am Herzen und er will sich bestmöglich für sie einsetzen. (…)