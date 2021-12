Klimaschutz: Hof stellt Klimaschutzstrategie vor

Neben Eva Döhla von der SPD und Angela Bier von der CSU gibt es in Hof auch einen grünen Bürgermeister: Sebastian Auer. Der hat in der Klimasitzung der Metropolregion Nürnberg die Klimaschutzstrategie der Stadt Hof vorgestellt. Über 50 Maßnahmen müssen dafür in den nächsten Jahren angegangen werden. Dafür bekommt Hof auch eine zweite Vollzeitstelle im Klimaschutz-Team.

Bis 2040 will die Stadt Hof klimaneutral sein. Zudem ist es das Ziel, den Stromverbrauch komplett mit erneuerbaren Energien zu decken. Bis 2030 sollen davon mindestens 60 Prozent aus Erzeugungsanlagen im Stadtgebiet stammen. Dazu will die Stadt vor allem Photovoltaik ausbauen, bis 2030 zum Beispiel auf allen geeigneten Dachflächen. Auch in der Wärmeerzeugung will die Stadt weg von fossilen Energieträgern hin zu Wärmepumpen, Solarthermie und teilweise Biomasse.

In der Stadt sollen in den nächsten Jahren außerdem die Straßenbeleuchtungen auf LED umgerüstet werden, der städtische Fuhrpark soll hauptsächlich aus E-Autos bestehen. Auch die Hofer Stadtbusse sollen bis zum Ende des Jahrzehnts mit E-Antrieb fahren. Für die nächsten fünf Jahre will die Stadt ein Konzept für die Ladeinfrastruktur entwickeln.