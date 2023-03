Klimaschäden vorbeugen: Erste Klimaanpassungsmanagerin für Plauen

Hitze, Trockenheit und starke Unwetter – In den vergangenen Jahren haben wir die Auswirkungen des Klimawandels auch hier bei uns immer mehr zu spüren bekommen. Die Städte in der Region wollen Klimaschäden künftig vorbeugen. Die Stadt Hof bewirbt sich zum Beispiel für die Förderung eines Klimaanpassungskonzepts. In Plauen gibt’s seit Februar erstmals eine Klimaanpassungsmanagerin. Sie heißt Carla May und wird die Stelle bis Ende November 2024 besetzen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Ihr Ziel: Ein integriertes Klimaanpassungskonzept für die Stadt Plauen schreiben. Das soll dann als Handlungsgrundlage für die Stadtverwaltung dienen. In den Prozess will Carla May auch die Menschen in Plauen mit einbeziehen. Dafür soll’s zum Beispiel verschiedene Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung geben. Im kommenden Jahr will sie außerdem eine Online-Umfrage starten.