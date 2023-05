Klimapakt Bayern: Lamilux setzt sich für weniger CO2-Emissionen ein

Wer umweltfreundlich leben will, der verzichtet oft auf Plastik und Kunststoff im Alltag. Ganz ohne, gehts in der Industrie aber nicht. Der Kunststoffspezialist Lamilux in Rehau beliefert schließlich Auto- und Wohnmobilhersteller sowie Bauprojekte in aller Welt damit. Während Lamilux den Umsatz steigern will, soll der CO2-Verbrauch runtergehen. Daher hat sich das Unternehmen dem Klimapakt Bayern angeschlossen – eine Initiative der Bayerischen Staatsregierung. Stellvertretend fürs Umweltministerium, hat der Hofer Landrat Oliver Bär jetzt eine Urkunde übergeben:

Beim Klimapakt Bayern können Unternehmen, Kommunen und Organisationen mitmachen. Wer dabei ist, verpflichtet sich dazu, Energie zu sparen, nachhaltig zu produzieren und effizient mit Ressourcen umzugehen.