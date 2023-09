Klimapakt 2030plus: Energiewende in der Metropolregion Nürnberg

Die Energiewende schneller voranbringen – das ist das Ziel des Projekts „Klimapakt 2030plus“ der Metropolregion Nürnberg. Zu der gehören auch das Hofer Land und die Landkreise Wunsiedel und Tirschenreuth. Jetzt hat sich der Lenkungskreis des Projekts zu seiner ersten Tagung im Energiepark Hirschaid im Landkreis Bamberg getroffen. Mit dabei war auch der Wunsiedler Landrat Peter Berek.

Der Lenkungskreis will dafür sorgen, dass die gesamte Infrastruktur in der Metropolregion Nürnberg zukunftsfähig wird. Etwa durch neue Wind- und Solarparks oder Speicheranlagen. Ein kommunaler Vorreiter in der Metropolregion sei demnach Wunsiedel. Hier würden die Stadtwerke schon seit Jahren auf den dezentralen und ökologischen Umbau von Energieerzeugung, -verteilung und -speicherung setzen. Eine große Herausforderung sei, insbesondere städtische Ballungsräume mit grüner Wärme und Strom zu versorgen. Dafür brauche es eine starke Stadt-Land-Allianz, um sich gegenseitig voranzubringen, so Wunsiedels Landrat Peter Berek.