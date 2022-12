Klimaneutralität bis 2045: Noch viel zu tun im Landkreis Wunsiedel

Nachhaltig, smart und resilient – das sind die Leitlinien des Landkreises Wunsiedel für die kommenden Jahre. Der Landkreis nimmt seit dem vergangenen Jahr am Zertifizierungsverfahren European Energy Award (EEA) teil. Dabei wird geschaut, wie viele Klimaschutzziele im Landkreis in verschiedenen Bereichen umgesetzt werden. In der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses hat Klimaschutzmanagerin Nadine Zettlmeißl nun eine Zwischenbilanz vorgestellt.

Es gibt noch viel zu tun im Landkreis – so das bisherige Fazit von Nadine Zettlmeißl. Von einer Klimaneutralität bis 2045 ist der Landkreis Wunsiedel demnach noch ein gutes Stück entfernt. Gerade in der Wirtschaft und im Verkehr setzt der Landkreis noch zu sehr auf fossile Energieträger. Damit der Landkreis bis 2045 klimaneutral ist, müsse der Anteil fossiler Wärme im Bereich der Wirtschaft auf null Prozent sinken, so Zettlmeißl. In Sachen Verkehr dürften keine fossilen Brennstoffe mehr zum Einsatz kommen. Im Bereich der Haushalte müsste jeder Einwohner bis 2040 20 Prozent weniger Haushaltsstrom verbrauchen. Nadine Zettlmeißl sagt dazu: Das sind sehr sportliche Ziele, die wohl nur schwer zu erreichen sein werden. Der Landkreis werde aber versuchen, es auf allen Ebenen anzupacken.

