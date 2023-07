Klimaneutraler Möbelhersteller: Unternehmen aus Bad Steben ausgezeichnet

Beim Einkaufen, beim Reisen oder aber auch beim Wohnen – Die Menschen legen in vielen Bereichen immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit. Das Unternehmen brühl & sippold aus Bad Steben hat jetzt erneut die Auszeichnung „Klimaneutraler Möbelhersteller“ bekommen. Schon seit 2017 ist das Familienunternehmen teil des Klimapaktes der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM). Ziel des Pakts ist eine ausgeglichene CO2-Bilanz in den Unternehmen. Das hat brühl & sippold erfolgreich geschafft, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der DGM. Um CO2-Emission und Energie zu sparen hat das Bad Stebener Unternehmen zum Beispiel die Raumtemperatur in den Firmengebäuden abgesenkt. Außerdem hat die Firma ihre Beleuchtung auf LED umgestellt.