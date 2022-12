„Klimaneutral durch regional“: Neues Umweltbildungsprojekt der Energievision Frankenwald startet

Klimaneutral durch regional – das ist das Motto des neuen Umweltbildungsprojekts „KlimaMacher 2.0“ der Energievision Frankenwald. Dabei lernen Schülerinnen und Schüler in der Euroherz-Region alles rund ums Thema Klimaschutz und Klimaneutralität. Unter anderem stehen Exkursionen zu regionalen Betrieben und Energieerzeugern auf dem Programm. Außerdem kommen Experten in die Schulen und bieten Workshops zu verschiedenen Themen an. Der Startschuss für das Projekt fällt heute (DI) um 10 Uhr in der Hofecker-Grundschule in Köditz. „KlimaMacher 2.0“ läuft dann bis Ende 2024.