Klimaland Bayern: Marktredwitz und Rehau profitieren von Radoffensive

Immer mehr Menschen haben in der Corona-Zeit das Fahrrad für sich entdeckt. Damit lässt sich künftig die Region noch besser entdecken, denn die Kommunen wollen viel Geld in neue Radwege stecken. Zwei profitieren jetzt auch von der Radoffensive „Klimaland Bayern“. Damit fördert der Freistaat Bayern die Planung und den Bau von Radwegen mit 80 Prozent. Verkehrsminister Christian Bernreiter hat in dieser Woche auch Förderurkunden an Marktredwitz und Rehau übergeben. Das Geld fließt zum einen in die Planung des Radwegs von Marktredwitz nach Pechbrunn. Rehau setzt es für den Perlenradweg ein, den die Stadt zusammen mit Oberkotzau, Schönwald und Selb ausbaut und der bis nach Tschechien führen soll.