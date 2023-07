Klimakleber: Erste Blockade in Bamberg

Bis jetzt haben sich in Oberfranken nur in Bayreuth Klimaaktivisten auf Straßen festgeklebt. Das hatte bereits Konsequenzen vor Gericht. Am Abend haben Klimakleber erstmals auch in Bamberg eine Straße blockiert. Die Kapuzinerstraße am Markusplatz. Stephan Kaiser von der Bamberger Polizei:

Die Verkehrsteilnehmer reagieren alles andere als begeistert auf die Blockade:

Mehrere Stunden hat die Sperrung gedauert; Bis zu 300 Schaulustige wollten sich die Aktion der Klimakleber nicht entgehen lassen.