Klimafreundliche Nahwärmeversorgung: Stadt Hof lädt zu Bürgerinformationsveranstaltung ein

Fossile Brennstoffe werden immer knapper – die Preise für Öl und Gas schießen in die Höhe. Gerade ältere Heizungsanlagen verbrauchen davon aber oft sehr viel. Um euch zu zeigen, welche Alternativen es in Zukunft dazu geben könnte, lädt die Stadt Hof zu einer Bürgerinformationsveranstaltung ein. Am Beispiel des Stadtteil Jägersruh wird dabei die Möglichkeit einer klimafreundlichen, zentralen Nahwärmeversorgung vorgestellt. Dazu sind vor allem alle Bürger aus Jägersruh aber auch aus allen anderen Stadtteilen eingeladen. Die Veranstaltung findet am 25. Oktober ab 19 Uhr im Festsaal der Freiheitshalle statt und ist kostenlos. Wer dabei sein möchte, kann sich noch bis kommenden Mittwoch dafür anmelden.

Anmeldung unter klimaschutz@stadt-hof.de