Klimafasten: Stadt Hof bietet Fastenticket an

Am Aschermittwoch ist alles vorbei, heißt es in einem alten Faschingsschlager. Stimmt nicht ganz, denn heute startet in Hof das sogenannte Klimafasten. Durch die Einsparung von Kohlenstoffdioxid soll so ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Zum Beispiel mit einem verbilligten Bus-Ticket.

Wie die Stadt mitteilt, kann jeder während der Fastenzeit in Hof ein sogenanntes „Fastenticket“ nutzen. Das speziellen Bus-Ticket gilt von Aschermittwoch bis Karsamstag. Damit sei Hof bayernweit Vorreiter, betont der evangelische Dekan Günter Saalfrank.

Für 50 Euro kann jeder 46 Tage lang unbegrenzt die Stadtbusse nutzen. Außerdem ist die vergünstigte Dauerfahrkarte übertragbar, erklärt Stadtwerke-Chef Jean Petrahn.