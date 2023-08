Klimademo in Hof: Feuerwehr hatte Probleme bei der Anfahrt

In den vergangenen Monaten hat es immer wieder Diskussionen über Straßenblockaden von Klimaaktivisten gegeben – denn neben dem normalen Verkehr sollen sie Einsatzfahrzeuge behindert haben. Scheinbar ist das jetzt auch im Fall der Klimademo in Hof am Nachmittag passiert. Die Demo von Fridays for Future war zwar angemeldet – die Feuerwehr hatte dennoch Probleme schnell zu einem Brand in die Hofer Bahnhofstraße zu kommen. Feuerwehrmann Adrian berichtet, dass zuvor die Parkplatzsuche und Anfahrt zur Feuerwehr-Hauptwache am Hallplatz gedauert hat:

Das bestätigt uns auch ein weiterer Kamerad.

Fridays for Future hatte zusammen mit dem Bündnis „Ohne Kerosin nach München“ am Nachmittag für die Verkehrswende in Hof demonstriert. In der gesamten Stadt waren sie teils auf Fahrrädern unterwegs – unter anderem am Platz vor der Post, nahe der Feuerwehr-Hauptwache am Hallplatz.