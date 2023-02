Klimaanpassungkonzept: Stadt Hof bewirbt sich um Förderung

Mehr E-Ladesäulen, mehr Solaranlagen auf den Dächern der Stadt, LED-Straßenlaternen und das Ziel bis 2040 klimaneutral zu werden: Das alles ist im Klimaschutzkonzept der Stadt Hof festgelegt. Sie will damit präventiv Klimaschäden verhindern. Um Schadensbegrenzung geht es dagegen beim Klimaanpassungskonzept. Ein solches will die Stadt Hof jetzt erstellen und fördern lassen. Starkregen, Hochwasser, Hitze und Trockenheit, die der Klimawandel mit sich bringt, haben in Hof auch schon ihre Schäden hinterlassen:

So Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla nach der jüngsten Stadtratssitzung.