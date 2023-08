Klimaaktivisten setzen Störaktionen in München fort

Nach mehreren Verkehrsblockaden am Vortag haben Klimaaktivisten am Freitag ihre Störaktionen in München fortgesetzt. Mehrere Menschen hätten am Morgen zweimal an derselben Kreuzung am Mittleren Ring Fahrbahnen blockiert, sagte ein Polizeisprecher. Eine erste Blockade sei aufgelöst worden, wegen der zweiten Aktion kam es am Vormittag weiter zu Verkehrsbehinderungen.

Die Gruppe Letzte Generation hatte angekündigt, München im Vorfeld der Mobilitätsmesse IAA Anfang September zu einer «Protesthochburg» machen zu wollen. Am Donnerstag hatten Aktivisten zwölf Mal an acht verschiedenen Orten in der Landeshauptstadt Straßen blockiert. Mehrere Teilnehmer klebten sich dabei an der Fahrbahn fest. Die Polizei ermittelte unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz.