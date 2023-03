Klima retten durch Landwirtschaft: Vortrag in Hof

Der Weltklimabericht hat es in dieser Woche nochmal deutlich gezeigt: Wir müssen unseren CO2-Ausstoß noch einmal drastisch reduzieren. Sonst reißen wir in den 2030er Jahren das 1,5 Grad Ziel bei der Erderwärmung. Darum, wie die Landwirtschaft das Klima retten kann, geht es am Abend bei einem Vortrag in der Hofer Stadtbücherei. Wissenschaftsjournalist Florian Schwinn wird ab 19.30 Uhr erfolgreiche Methoden vorstellen. Es geht dabei um nachhaltige Methoden wie die Agroforstwirtschaft und Permakulturen. Der Eintritt ist frei.