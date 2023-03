Klima-Kundgebung in München mit fünfstelliger Teilnehmerzahl

Trotz streikbedingt stark eingeschränkten öffentlichen Nahverkehrs hat in München eine fünfstellige Zahl von Menschen an einer Großkundgebung für Klimaschutz teilgenommen. Die Veranstalter der Protestbewegung Fridays for Future meldeten 32.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Münchner Polizei 25.000. Zwischenfälle gab es laut Polizei nicht. Demonstrationen gab es in vielen deutschen Städten und auch international, Fridays for Future hatte zu einem globalen Protesttag aufgerufen.