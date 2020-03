Klima-Demo in Helmbrechts: Tim Pargent vor Ort

Freitag ist Demotag – zumindest unter Klimaschützern. Auch der Ortsverband von Bündnis 90/DIE GRÜNEN in Helmbrechts ruft heute zu einer auf.

Die Demo startet um 15 Uhr an der alten Norma. Nach einer Begrüßung wandern die Teilnehmer einmal quer durch Helmbrechts. Zurück an der Norma gibt’s die Abschlusskundgebung. Dabei wollen sie eine möglichst große Aufmerksamkeit erzielen. Wichtig sei, dass die Teilnehmer Rasseln, Trillerpfeifen, Plakate und ähnliches mitbringen, sagt Viktoria Denzler, erste Sprecherin der Grünen in Helmbrechts zu Radio Euroherz. 25 Teilnehmer haben sich zu der Demo angemeldet. Mit dabei ist auch Landtagsabgeordneter Tim Pargent.