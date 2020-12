Klier Hair Group: Friseurkette meldet Insolvenz an

Die Corona Krise hat schon einige Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Die Friseurkette Klier trifft es jetzt hart – sie meldet Insolvenz an. Das bestätigt die Medienberatung von Klier gegenüber Radio Euroherz. Auch in unserer Region gibt es einige Standorte des Unternehmens. Über die Zukunft der einzelnen Salons könne aber noch keine Aussage getroffen werden. Im September hat die Klier Hair Group eine Sanierung im Schutzschirmverfahren begonnen. Ziel dessen sei es, das Unternehmen fortzuführen und neu aufzustellen. Außerdem sollen so viele Standorte und Arbeitsplätze wie nur möglich gerettet werden. Das Hauptverfahren wird voraussichtlich noch zu Beginn diesen Monats eröffnet. Danach reicht das Unternehmen den Sanierungsplan bei Gericht ein, der genau beschreibt, wie es für das Unternehmen weitergehen soll.

(Symbolbild)