Kletterwache des Deutschen Alpenvereins: In Rehau rollen die Bagger

Seit vielen Jahren müssen Jugendliche und Familien des Deutschen Alpenvereins in Hof auf eine eigene Kletterhalle verzichten. Mittlerweile ist der Verein in Rehau fündig geworden in der alten Feuerwache. Seit gut einer Woche laufen nun die Bauarbeiten für einen 15 Meter, hohen Outdoor-Kletterturm. Schon bald soll sich auch innen etwas ändern:

So Jugendreferent Martin Griesbach vom Alpenverein. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten für die neue Kletterwache abgeschlossen sein, im Frühjahr ist die Einweihung geplant. Die Kosten von einer viertel Million Euro schultert der Verein auch über Spenden und Förderungen.