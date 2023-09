Kletterwache des Deutschen Alpenvereins: Bauarbeiten in Rehau starten

Der Deutsche Alpenverein war in Hof jahrelang auf der Suche nach einem Ort für ein neues Kletterzentrum. Fündig geworden ist die Sektion Hof des DAV aber nie. Deshalb hat sie sich auch im Landkreis umgeschaut. Die Wahl ist auf die alte Feuerwache in Rehau gefallen. Wie der Alpenverein jetzt mitteilt, kann es nun auch mit dem Bau der sogenannten Kletterwache losgehen. Die Baugenehmigung des Landratsamtes liegt nämlich vor. Den Innenausbau übernimmt die Stadt Rehau. Schon heute rollen die Bagger an. Vor der ehemaligen Feuerwache entsteht das Fundament für einen 15 Meter hohen, freistehenden Kletterturm. Den Kletterern stehen dann 200 Quadratmeter zur Verfügung, wenn der Turm fertig ist.