„Kletterwache 95111“: Alpenverein zieht in die Rehauer Feuerwache

Jahrelang hat der Alpenverein in Hof ein Kletterzentrum aufbauen wollen, aber keine passenden Räume gefunden. Jetzt orientiert er sich anderweitig: Die ehemalige Feuerwache in Rehau soll eine Heimat für Kletterbegeisterte werden. Das geht aus einer aktuellen Mitteilung der DAV Sektion Hof hervor. Auch Bouldern soll dort möglich sein.

Die Stadt Rehau hat den Alpenverein bei der Standortsuche unterstützt, heißt es weiter. Überschrieben ist das Projekt als „Kletterwache 95111“ – also der Postleitzahl von Rehau. Für die Umsetzung bittet der Alpenverein weiterhin um Zuspruch und Unterstützung engagierter Menschen. Ende Januar (26.01.2023) soll es dazu in Rehau eine erste Infoveranstaltung geben.