In Selb ist gestern ein Kind bei einem Kletterunfall verletzt worden. Das 7-jährige Kind stürzte in einer Kletterhalle aus gut acht Metern auf den Hallenboden. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei soll ein nicht richtig geknüpfter Knoten an einem Sicherungsseil letztendlich die Ursache gewesen sein. Der eigene Vater hatte das Kind gesichert, es wurde mit Verletzungen an beiden Beinen ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Vater wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.