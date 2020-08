Klemmbrett-Banden: Vorsicht vor vermeintlich Gehörlosen

Sie tun so, als ob sie gehörlos wären und nötigen Passanten, ihnen Geld zu spenden. Sogenannte Klemmbrett-Banden sind derzeit wieder verstärkt aktiv. Deren Masche zielt auf die Hilfsbereitschaft der Passanten in den Städten ab: sie halten einem ein Klemmbrett unter die Nase, wo eine vermeintliche Spendenliste zu erkennen ist. Dort heißt es, dass mit den Spenden ein „Internationales Zentrum für Taubstumme“ gegründet werden soll. Man möge auf der Liste seine Adressdaten und Unterschrift hinterlassen und gleich einen Geldbetrag an die Klemmbretthalter aushändigen.

Die Polizei warnt davor, dem nachzukommen: solche Aktionen gehen nicht von den Gehörlosenverbänden aus und zielen meist nur auf Adresshandel und Bargeldraub ab. Auch hier in der EHZ-Region sind in den letzten Tagen Fälle von Klemmbrett-Betrügern im Raum Hof und Selb bekannt geworden.

Sollten solche Betrüger irgendwo auffallen, bitte verständigt umgehend die Polizei.