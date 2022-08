Kleinlaster mit acht Menschen umgekippt

Acht Menschen sind bei einem Unfall auf einer Autobahnabfahrt der A96 in Schwaben verletzt worden. Ein Kleinbus sei am Samstag in der Ausfahrt nach Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) zu schnell gefahren, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle, kam von der Straße ab und kippte mit dem Wagen um. Alle acht Insassen wurden dabei leicht verletzt. Den 24 Jahre alten Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, wie es weiter hieß. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro.