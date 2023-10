Nachts aus dem Staub gemacht: In Niederbayern soll ein Kleinkind von seinem Zuhause weggelaufen sein. Der Zweijährige war am frühen Mittwochmorgen mit seinem Dreirad auf einer Straße in Feldkirchen (Landkreis Straubing-Bogen) unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Den alarmierten Beamten konnte der Junge sein Zuhause selbstständig zeigen. Er wurde wohlbehalten seinen Eltern übergeben.